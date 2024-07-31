Семак оценил игру Глушенкова за «Зенит»

Наставник «Зенита»высказался по поводу взаимодействияс легионерами команды.

На данный момент в активе Глушенкова уже 5 забитых голов.

«Как Глушенкову удалось наладить взаимопонимание с Венделом? Думаю, его интеллект позволяет ему достаточно быстро понимать то, что будет делать партнер на футбольном поле, исходя из ситуации и требований тренерского штаба. Он очень хорошо и быстро думает на футбольном поле.

Думаю, это качество, которое позволяет ему, наряду с неординарными способностями работы с мячом, уверенно выглядеть в связке с Венделом и вообще играть достаточно уверенно в нашей команде, начиная с первого дня», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».