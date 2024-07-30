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    Гурцкая: Мусаев должен был разнести раздевалку

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    Агент Тимур Гурцкая подверг критике наставника «Краснодара» Мурада Мусаева за послематчевую речь в раздевалке.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Ранее «быки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) во 2-м туре РПЛ.

    «Вот так прийти в раздевалку и сказать такой интонацией, будто симфонический оркестр московской консерватории провалил одну или две ноты… Он должен был разнести эту раздевалку к чертовой матери. Футболисты очень импульсивные люди. Они сильно чувствуют, как их тренер себя ведет. Тренер ведет себя неуверенно, и команда ведет себя неуверенно. Это очень сильно передается.

    Тренер должен быть таким, что даже если он и делает какую-то глупость, как Станислав Саламович, он должен делать это убедительно», — сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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