Гурцкая: Мусаев должен был разнести раздевалку

Агентподверг критике наставника «Краснодара»за послематчевую речь в раздевалке.

Ранее «быки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) во 2-м туре РПЛ.

«Вот так прийти в раздевалку и сказать такой интонацией, будто симфонический оркестр московской консерватории провалил одну или две ноты… Он должен был разнести эту раздевалку к чертовой матери. Футболисты очень импульсивные люди. Они сильно чувствуют, как их тренер себя ведет. Тренер ведет себя неуверенно, и команда ведет себя неуверенно. Это очень сильно передается.

Тренер должен быть таким, что даже если он и делает какую-то глупость, как Станислав Саламович, он должен делать это убедительно», — сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».