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    Григорян: Станкович в «Спартаке» познает возможности игроков

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    Российский тренер Александр Григорян высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Ранее красно-белые одолели «Химки» со счетом 3:1.

    «Первый матч был провальным. Совершенно очевидно, что в Оренбурге у "Спартака" ничего не получилось. Та задумка, которая была у Станковича — бесконечная смена позиций между центральными защитниками и Умяровым, игравшим опорника, не привела к чему‑то хорошему. Все это нарвалось на быстрые атаки. "Спартак" с "Химками" предстал уже другой командой.

    Станкович находится еще на том этапе, когда познает возможности игроков», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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    «Спартак» в 3-м туре 5 августа сразится на своем поле с «Крыльями Советов».

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