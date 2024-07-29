Григорян: Станкович в «Спартаке» познает возможности игроков

Российский тренервысказался о работев «Спартаке».

Ранее красно-белые одолели «Химки» со счетом 3:1.

«Первый матч был провальным. Совершенно очевидно, что в Оренбурге у "Спартака" ничего не получилось. Та задумка, которая была у Станковича — бесконечная смена позиций между центральными защитниками и Умяровым, игравшим опорника, не привела к чему‑то хорошему. Все это нарвалось на быстрые атаки. "Спартак" с "Химками" предстал уже другой командой.

Станкович находится еще на том этапе, когда познает возможности игроков», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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«Спартак» в 3-м туре 5 августа сразится на своем поле с «Крыльями Советов».