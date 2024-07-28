Первый тренер Чалова: В Испании Федор может достичь уровня Мостового и Карпина

, первый тренер форварда ЦСКА, высказался о том, что нападающим интересуется «Севилья».

По мнению специалиста, нападающему лучше переехать в Испанию.

«Конечно, лучше идти в "Севилью". Там сильнее чемпионат, чем в Греции. Торопиться не надо, может "Севилья" что предложит. Он хочет играть за границей, но будет ли он там играть в составе?

Если он окажется в Испании, то у него есть потенциал стать таким же успешным игроком, как Мостовой или Карпин. Но это тоже зависит от команды, партнеров и игрового времени», — сказал Коваль «СЭ».

До этого Чаловым интересовался греческий ПАОК.