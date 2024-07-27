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    «Торпедо» вырвало победу у «Енисея»

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    В матче третьего тура Первой лиги России «Торпедо» в гостях вырвало победу у «Енисея» со счетом 1:0.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    Команды из Красноярска и Москвы долгое время не забивали, но на 94-й минуте победу подопечным Олега Кононова принес точный удар Равиля Нетфеллуна.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Торпедо 0:0
    Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Артур Гилязетдинов, Максим Савельев, Tikhonov D., Tses Y. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Исламжан Насыров, Глеб Шевченко, Игорь Коновалов, Равиль Нетфуллин, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Владислав Шитов, Aponza W. Предупреждения: Владислав Шитов (37'), Александр Масловский (61'), Максим Ширяев (79')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Таким образом, «Торпедо» набрало семь очков и поднялось на первое место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось три балла и десятая строчка.

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