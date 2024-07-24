Вратарь Аргентины Рульи: Это позор. Мы чувствуем себя использованными

Голкипер сборной Аргентинывысказался о поражении команды от Марокко (1:2) в матче группового турнира Олимпиады-2024.

«Это позор. Мы чувствуем себя использованными.

Мы вышли, потому что нам сказали, что шоу должно продолжаться. Это несерьезно, это непрофессионально», — приводит слова Рульи Clarin.

Напомним, поединок был прерван из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле а после возобновления встречи спустя два часа гол аргентинцев, забитый на 90+16-й минуте, был отменён из-за офсайда.

В итоге на дубль Суфиана Рахими аргентинцы ответили только точным ударом Джулиано Симеоне.