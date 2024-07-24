Вратарь Аргентины Рульи: Это позор. Мы чувствуем себя использованными

Херонимо Рульи Фото: globallookpress.com
«Это позор. Мы чувствуем себя использованными.
Мы вышли, потому что нам сказали, что шоу должно продолжаться. Это несерьезно, это непрофессионально», — приводит слова Рульи Clarin.
Напомним, поединок был прерван из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле а после возобновления встречи спустя два часа гол аргентинцев, забитый на 90+16-й минуте, был отменён из-за офсайда.
В итоге на дубль Суфиана Рахими аргентинцы ответили только точным ударом Джулиано Симеоне.