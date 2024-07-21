ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петр Ян и Мераб Двалишвили5 громких побед в UFC, которые не привели триумфаторов к титульникам
  • 16:31
    • Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с «Оренбургом»
  • 14:21
    • Источник: ПАОК договорился с ЦСКА по поводу трансфера Чалова
  • 14:54
    • Чемпионат: Дркушич согласовал контракт с «Севильей»
  • 14:43
    • В «Борнмуте» сообщили о продлении контракта с Забарным
  • 12:21
    • Источник: Трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит» на грани срыва
    Все новости спорта

    Хоселу назвал футболиста, который заслуживает «Золотой мяч» больше всего

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Золотой мяч
    Бывший нападающий «Реала» Хоселу считает, что защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль заслуживает «Золотой мяч».

    Даниэль Карвахаль — защитник «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Карвахаль — защитник «Реала»

    «Я всегда говорил, что он (Карвахаль) тот, кто заслуживает этого больше всего. Дани выиграл всё, что только можно выиграть. Он забивает голы, играет важную роль (в команде), стал лучшим футболистом в финале Лиги чемпионов.

    Карвахаль более чем заслуживает (»Золотой мяч«)», — приводит слова Хоселу AS.

  • Кто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?
  • По итогам Евро-2024 и Кубка Америки определился основной фаворит
  • Вчера

    • В прошедшем сезоне Карвахаль провел за мадридский «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач. Кроме того, защитник стал чемпионом Европы вместе со сборной Испанией, на Евро-2024 Карвахаль принял участие в 5-и встречах и отметился 1-м ассистом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Спартак» сезон с победы?
  • «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Ахмат» отберет очки у «Краснодара»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Смогут ли «Химки» набрать первые очки после возвращения в РПЛ?
  • «Химки» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры