Хоселу назвал футболиста, который заслуживает «Золотой мяч» больше всего

Бывший нападающийсчитает, что защитник «сливочных»заслуживает «Золотой мяч».

«Я всегда говорил, что он (Карвахаль) тот, кто заслуживает этого больше всего. Дани выиграл всё, что только можно выиграть. Он забивает голы, играет важную роль (в команде), стал лучшим футболистом в финале Лиги чемпионов.

Карвахаль более чем заслуживает (»Золотой мяч«)», — приводит слова Хоселу AS.

В прошедшем сезоне Карвахаль провел за мадридский «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач. Кроме того, защитник стал чемпионом Европы вместе со сборной Испанией, на Евро-2024 Карвахаль принял участие в 5-и встречах и отметился 1-м ассистом.