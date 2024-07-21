Адиев: Считаю, очень достойный матч для нашей команды

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«Не считаю, что после пропущенного мяча игра усложнилась, это психология. Когда ты много создаешь, а потом пропускаешь, то у всей команды идет некая перезагрузка. Но психологию можно перестроить. Считаю, очень достойный матч для нашей команды.
Усиление? Да, планируем, что в ближайшее время наш состав пополнит центрфорвард», — цитирует Адиева «Матч ТВ».
Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».