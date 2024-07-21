Адиев: Считаю, очень достойный матч для нашей команды

Главный тренердал комментарий по поводу матча с(1:1).

«Не считаю, что после пропущенного мяча игра усложнилась, это психология. Когда ты много создаешь, а потом пропускаешь, то у всей команды идет некая перезагрузка. Но психологию можно перестроить. Считаю, очень достойный матч для нашей команды.

Усиление? Да, планируем, что в ближайшее время наш состав пополнит центрфорвард», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

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Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».