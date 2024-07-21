ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
  • 21:59
    • «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью
  • 19:30
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Спартаком» в первом туре РПЛ
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
  • 18:36
    • «Панатинаикосу» нужен Антон Миранчук
  • 18:00
    • Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый
    Все новости спорта

    Адиев: Считаю, очень достойный матч для нашей команды

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Краснодар
    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал комментарий по поводу матча с «Краснодаром» (1:1).

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «Не считаю, что после пропущенного мяча игра усложнилась, это психология. Когда ты много создаешь, а потом пропускаешь, то у всей команды идет некая перезагрузка. Но психологию можно перестроить. Считаю, очень достойный матч для нашей команды.

    Усиление? Да, планируем, что в ближайшее время наш состав пополнит центрфорвард», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Во втором туре «Ахмат» поедет в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не должен проиграть
  • «Пари НН» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Торпедо» побеждать?
  • «Ротор» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Сантос» продолжит радовать своих фанатов
  • «Сантос» — «Коритиба Парана». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры