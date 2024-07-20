Тедеев: Иногда игра напоминала большой теннис

Главный тренер тольяттинскогоподвел итог матча против(2:3).

«Думаю, болельщикам понравилась игра: обилие моментов, голов. Иногда игра напоминала большой теннис. Мы несколько раз промахнулись и получили голы в ответ. Допустили ошибки, пропустили столько. Сказал ребятам: лучше проиграть, но играть в такой футбол. В РПЛ мало что прощается. Но играть в обороне и строить плотные редуты у своих ворот вряд ли бы кому‑то понравилось. Если бы забили во втором тайме свой момент, могли бы победить.

Прежде всего, доукомплектоваться. Уровень скоростей и мощностей в РПЛ иной. Сегодня по уровню мощности в некоторых эпизодах проигрывали — нас продавливали. Нам нужно время, это не решается за день‑два. Нужно несколько месяцев, чтобы привыкнуть и понять», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».