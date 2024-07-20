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    Дзюба ушел от ответа на вопрос о своем будущем

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    Бывший капитан сборной России Артем Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч «Матч года» между командами НХЛ и КХЛ.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 35-летний футболист не захотел говорить на тему продолжения карьеры и о возможном переходе в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

  • Слуцкий рассказал, когда Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа»
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    • Ранее сообщалось, что Дзюба не сможет перейти в «Шанхай Шэньхуа» этим летом.

    В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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