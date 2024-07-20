Дзюба ушел от ответа на вопрос о своем будущем

Бывший капитан сборной Россииотказался отвечать на вопрос о своем будущем.

Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч «Матч года» между командами НХЛ и КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 35-летний футболист не захотел говорить на тему продолжения карьеры и о возможном переходе в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Дзюба не сможет перейти в «Шанхай Шэньхуа» этим летом.

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.