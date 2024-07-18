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    «Реал» продлил контракт с Васкесом

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    Мадридский «Реал» сообщил о продлении контракта с защитником Лукасом Васкесом.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    Новое соглашение 33-летнего футболиста с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2025 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Васкеса в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 29 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. В активе испанца также один голевой пас в девяти играх Лиги чемпионов.

    «Реал» приобрел Васкеса в 2015 году у «Эспаньола» за один миллион евро.

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