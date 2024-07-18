«Реал» продлил контракт с Васкесом

Лукас Васкес Фото: globallookpress.com
Новое соглашение 33-летнего футболиста с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Васкеса в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 29 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. В активе испанца также один голевой пас в девяти играх Лиги чемпионов.
«Реал» приобрел Васкеса в 2015 году у «Эспаньола» за один миллион евро.
Напомним, ранее «Реал» продлил контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем.