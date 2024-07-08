Ольмо: Франция — очень хорошая команда

Дани Ольмо Фото: globallookpress.com
«Франция — очень хорошая команда. Они вышли в полуфинал благодаря своим заслугам и без неожиданностей. Мы знаем, на что способны их игроки. Нам нужно обращать внимание на их индивидуальные технические качества.
Но в целом, я думаю, нам нужно сконцентрироваться на своей игре. У нас очень хорошая динамика, у нас всё хорошо. Испания демонстрирует хороший футбол, и мы будем продолжать это делать», — цитирует Ольмо RMC Sport.
Игра Испания — Франция пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.