Педри поддержал сборную Испании: Мечта близка, не сомневайтесь

Полузащитник сборнойобратился к своей национальной команде после того, как получил травму в 1/4 финала Евро-2024 с(2:1 ДВ).

«Я приехал в Германию на чемпионат Европы, и здесь я останусь с командой до конца. Потому что мечта, не сомневайтесь, близка. На этой неделе настала моя очередь подбодрить команду и сказать добрые слова большой семье, которой является сборная Испании. Ваша поддержка и поддержка просто невероятна. Обращаясь к "Барселоне", хочу сказать, что самое трудное время прошло, и мы уже начали подниматься, чтобы скоро оказаться на вершине

И хочу сказать ещё одну вещь. Вперёд, Испания!» — написал Педри на своей странице в соц. сети.

Напомним, что на 8-й минуте полузащитник сборной Германии Тони Кроос влетел в Педри, после чего игрок покинул поле. Сообщается, что футболист выбыл до конца Евро-2024.

В полуфинале турнира сборная Испании сыграет против Франции 9-го июля в 22:00 мск. Следите за результатами ключевых матчей Евро-2024 по этой ссылке.