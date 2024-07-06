Радченко: На Швейцарию не будет ничего давить в матче с Англией

Экс-игрок «Зенита» и сборной Россиивысказался по поводу предстоящего четвертьфинала Англия — Швейцария.

«В матче Англия — Швейцария будет интересное противостояние. Швейцарцы играют в очень привлекательный футбол, и у них очень многое получается, потому что на них ничего не давит. Швейцарцы психологически устойчивые и получают удовольствие от игры.

Их бы не критиковали, если бы они даже не вышли из группы на Евро. И это может сыграть ключевую роль в матче с Англией. Такое было, когда Дания и Греция выигрывали чемпионаты Европы.

А у англичан есть огромная армия болельщиков, от которых идёт давление, отсюда у сборной не всё получается. Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии», — цитирует Радченко «Чемпионат».