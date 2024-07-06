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    Радченко: На Швейцарию не будет ничего давить в матче с Англией

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    Экс-игрок «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко высказался по поводу предстоящего четвертьфинала Англия — Швейцария.

    Дмитрий Радченко
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    Дмитрий Радченко

    «В матче Англия — Швейцария будет интересное противостояние. Швейцарцы играют в очень привлекательный футбол, и у них очень многое получается, потому что на них ничего не давит. Швейцарцы психологически устойчивые и получают удовольствие от игры.

    Их бы не критиковали, если бы они даже не вышли из группы на Евро. И это может сыграть ключевую роль в матче с Англией. Такое было, когда Дания и Греция выигрывали чемпионаты Европы.

    А у англичан есть огромная армия болельщиков, от которых идёт давление, отсюда у сборной не всё получается. Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии», — цитирует Радченко «Чемпионат».

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