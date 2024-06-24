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    Неймар рассказал, кто в дальнейшем может стать звездой мирового футбола

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поделился мнением о том, кто станет звездой в мировом футболе в ближайшее время.

    Неймар
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    Неймар

    «Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из "Палмейрас" — большой талант, который растет в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» — приводит слова Неймара TNT Sports Brazil.

    Ранее, лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе 17-летнего вингера Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса». Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

    Футболист является воспитанником бразильского «Крузейро». Нападающий провел в нынешнем сезоне в составе клуба 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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