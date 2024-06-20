Купер стал главным тренером «Лестера»

Клуб английской Премьер-лигивозглавил валлийский специалист

«Тренер с опытом работы в Премьер-лиге после успешного выступления в "Ноттингем Форест", которым он руководил в период с 2021 по 2023 год. Стив заработал отличную репутацию благодаря своим лидерским качествам», — написано в заявлении на официальном сайте «Лестера».

«Я очень рад и горжусь тем, что меня назначили главным тренером команды "Лестер Сити". Это фантастический клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Я очень рад работать с такой талантливой командой и с нетерпением жду возможности реализовать наши общие амбиции в Премьер-лиге», — ответил Купер.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам прошлого сезона «Лестер» добился право играть в АПЛ после года в Чемпионшипе. Прежний главный тренер Энцо Мареска возглавил «Челси».