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    Стала известна символическая сборная ЛЧ сезона-2023/2024

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    Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА назвал символическую сборную по итогам сезона-2023/2024.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    Наибольшее представительно в ней имеют финалисты мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Также там есть по одному игроку из «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Сити».

    Символическая сборная Лиги чемпионов: Грегор Кобель («Боруссия» Д), Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Матс Хуммельс, Ян Матсен (оба — «Реал»), Витинья («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия»), Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба — «Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»).

    Победителем турнира в этом году стал «Реал», обыгравший в решающей встрече «Боруссию» со счетом 2:0.

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