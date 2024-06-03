Стала известна символическая сборная ЛЧ сезона-2023/2024

Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА назвал символическую сборную по итогам сезона-2023/2024.

Наибольшее представительно в ней имеют финалисты мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Также там есть по одному игроку из «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Символическая сборная Лиги чемпионов: Грегор Кобель («Боруссия» Д), Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Матс Хуммельс, Ян Матсен (оба — «Реал»), Витинья («ПСЖ»), Марсель Забитцер («Боруссия»), Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем (оба — «Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»).

Победителем турнира в этом году стал «Реал», обыгравший в решающей встрече «Боруссию» со счетом 2:0.