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    Семак раскритиковал формат Кубка России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Балтикой» в Суперфинале Кубка России поделился мнением о формате турнира.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается моего мнения, то поскольку есть желание заполнить количеством матчей турнир… На групповом этапе понятно, команды борются. Но когда идет стадия навылет и команды вылетают и получают второй шанс, это не совсем спортивный принцип.

    Тем более, когда тот же ЦСКА вылетает, но уже не получает шанса, тоже достаточно странно.

    Весь турнир проходит без Fan ID, финал — с Fan ID. Тоже вопрос. Если ты начинаешь по одним правилам турнир, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же правилам, поскольку на протяжении всего этого пути болельщики и фанаты поддерживали, а в финале этого турнира не смогут поддержать нас.

    Нюансы есть, каждый год над Кубком работают, что-то дорабатывают, какие-то аспекты. Но те аспекты, о которых я упомянул, достаточно спорные.

    Наше дело — играть в футбол, стараться побеждать. Дело руководителей — думать, как играть и по какому сценарию.

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    • Конечно, с одной стороны, хорошо, когда матч проходит на одном стадионе. С другой стороны, мы понимаем, что при выходе в финал язык не поворачивается назвать это "суперфиналом". Для меня финал — это финал. Это та игра, в которой выигрывается кубок. Для меня это финал.

    По месту проведения сложно, не могу ответить. Если бы у нас была заполняемость того же Кубка стопроцентная в "Лужниках", конечно, можно было бы не думать и проводить ежегодно. Если попадают не московские команды, на посещаемости, возможно, может сказаться этот фактор. Варианты возможны, нужно думать. Не знаю как лучше поступить.

    Но ничего плохого в том, что финал в "Лужниках", я точно не вижу. Как улучшить и возможно ли это, вопрос дискуссионный и достаточно сложный», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

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