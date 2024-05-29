ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновНовый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером
  • 12:45
    • Слишкович ушел из «Спартака»
  • 09:34
    • «Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»
  • 12:36
    • Ди Мария продолжит карьеру в МЛС
  • 12:12
    • РФС назвал арбитра на Суперфинал Кубка России
  • 12:07
    • Лангович заменил Хлусевича в составе сборной России на матч с Беларусью
    Все новости спорта

    Гуарин признался, что у него была алкогольная зависимость

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Бывший полузащитник «Интера», «Порту» и сборной Колумбии Фреди Гуарин рассказал о пагубной привычке. 37-летний Гуарин завершил карьру в 2021 году.

    Фреди Гуарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фреди Гуарин

    «Я стопроцентный алкоголик, и я признаю это. У меня зависимость, но я на пути к выздоровлению.

    В какой-то момент своей карьеры я позволил себе отвлечься и подсел на выпивку. Я совершил много ошибок и принял неверные решения. Я причинил боль многим людям, включая семью и друзей. Меня увековечили в социальных сетях в ужасных ситуациях из-за алкоголя.

    Я достиг дна в 2021 году, когда покинул колумбийский клуб "Мильонариос", потому что моя зависимость от алкоголя стала серьезной. Я потерял достоинство и уважение своих детей. Я больше не мог так продолжать, и мне пришлось обратиться за профессиональной помощью.
    Я постучался во врата ада. Теперь я знаю, какой путь правильный, а какой — неправильный. Два моих страха — это смерть и попадание в тюрьму. Но, сам того не подозревая, я жил в камере смертников. Когда я был пьян, я не осознавал, на какой риск шел. Я потерял очень много друзей, но другие остались рядом со мной.

    Теперь я знаю, кто мои настоящие друзья, те, кто хочет, чтобы я вернулся в добром здравии. Фалькао, Хамес Родригес, Оспина и другие товарищи по сборной были рядом со мной в трудные времена. Другие исчезли, не сказав ни слова. Они не были настоящими друзьями».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Сможет ли «Пари НН» обыграть тульский автобус?
  • «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Пари НН — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рублев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аванесян — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры