Гуарин признался, что у него была алкогольная зависимость

Бывший полузащитник «Интера», «Порту» и сборной Колумбиирассказал о пагубной привычке. 37-летний Гуарин завершил карьру в 2021 году.

«Я стопроцентный алкоголик, и я признаю это. У меня зависимость, но я на пути к выздоровлению.

В какой-то момент своей карьеры я позволил себе отвлечься и подсел на выпивку. Я совершил много ошибок и принял неверные решения. Я причинил боль многим людям, включая семью и друзей. Меня увековечили в социальных сетях в ужасных ситуациях из-за алкоголя.

Я достиг дна в 2021 году, когда покинул колумбийский клуб "Мильонариос", потому что моя зависимость от алкоголя стала серьезной. Я потерял достоинство и уважение своих детей. Я больше не мог так продолжать, и мне пришлось обратиться за профессиональной помощью.

Я постучался во врата ада. Теперь я знаю, какой путь правильный, а какой — неправильный. Два моих страха — это смерть и попадание в тюрьму. Но, сам того не подозревая, я жил в камере смертников. Когда я был пьян, я не осознавал, на какой риск шел. Я потерял очень много друзей, но другие остались рядом со мной.

Теперь я знаю, кто мои настоящие друзья, те, кто хочет, чтобы я вернулся в добром здравии. Фалькао, Хамес Родригес, Оспина и другие товарищи по сборной были рядом со мной в трудные времена. Другие исчезли, не сказав ни слова. Они не были настоящими друзьями».