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    Севикян: Станкович поможет «Спартаку» выигрывать титулы

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    Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    Ранее Станкович возглавлял «Ференцварош». Севикян перешел в клуб из Будапешта в январе 2024 года из «Пари НН».

    «Станкович — хороший тренер. У него есть знания о футболе, у него огромный опыт как у игрока.

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    • Он работал в связке с топовыми тренерами, в "Ференцвароше" у каждого специалиста хорошие тактические знания, идеи. Когда голоден до побед, ты это передаешь игрокам.

    Думаю, он поможет "Спартаку" выигрывать матчи и титулы», — приводит слова Севикяна «Чемпионат».

    Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.

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