Севикян: Станкович поможет «Спартаку» выигрывать титулы

Полузащитник «Ференцвароша»высказался о назначениина пост главного тренера

Ранее Станкович возглавлял «Ференцварош». Севикян перешел в клуб из Будапешта в январе 2024 года из «Пари НН».

«Станкович — хороший тренер. У него есть знания о футболе, у него огромный опыт как у игрока.

Он работал в связке с топовыми тренерами, в "Ференцвароше" у каждого специалиста хорошие тактические знания, идеи. Когда голоден до побед, ты это передаешь игрокам.

Думаю, он поможет "Спартаку" выигрывать матчи и титулы», — приводит слова Севикяна «Чемпионат».

Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.