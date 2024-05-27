Анчелотти: Мы прекрасно понимаем, что собой представляет дортмундская «Боруссия»

Главный тренервысказался о дортмундской, с которой команде предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно понимаем, что собой представляет дортмундская "Боруссия", у них есть опыт, и они достойная команда. Две лучшие команды вышли в финал? Да, мы ещё не закончили, мы не в отпуске. Другие уже в отпуске и будут смотреть по телевизору.

Я бы хотел, чтобы мы были готовы ко всем аспектам игры. Они очень хороши в переходах, с Санчо, Адейеми… Они не похожи на нас, но у них есть характеристики, которые они умеют делать хорошо. У них сильная линии защиты. Это будет конкурентная игра», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.