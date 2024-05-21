Мбаппе не пригласил президента «ПСЖ» на прощальный ужин

Президента «Пари Сен-Жермен»не было в числе приглашенных на прощальный ужин

В понедельник, 20 мая, Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа по случаю ухода из «ПСЖ».

По информации El Chiringuito TV, Аль-Хелаифи не был приглашен на это мероприятие.

При этом известно, что Мбаппе пригласил на свой прощальный ужин президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» считают, что Мбаппе предал клуб, поскольку уверял, что подпишет новый контракт.

По информации Le Parisien, отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи окончательно испорчены с тех пор, когда игрок сообщил клубу, что продолжит карьеру в другом клубе. Предположительно, это случилось в середине февраля.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».