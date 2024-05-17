«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 36-го тура испанской Примерына своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Автором единственного гола в поединке стал Андре Силва.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедада», но был заменён на 61-й минуте на Браиса Мендеса.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Валенсия 1:0 Гол: 1:0 Андре Силва (3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Альваро Одриосола (Амари Траоре, 75'), Робен Ле Норман, Хон Пачеко, Киран Тирни (Хон Арамбуру, 83'), Арсен Захарян (Брайс Мендес, 61'), Беньят Туррьентес, Микель Мерино, Такэфуса Кубо, Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 61'), Андре Силва (Микель Оярсабаль, 75') Валенсия: Диего Лопес (Селим Амалла, 85'), Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда, Уго Гильямон, Димитри Фулкье, Дженк Озкачар, Кристьян Москера, Тьерри Корреа (Jose Gayà, 61'), Роман Яремчук (Alberto Mari, 71'), Хави Герра (Серхи Канос, 61'), Peter Gonzalez (Уго Гонсалес, 71') Предупреждения: Уго Гильямон (30'), Серхи Канос (90 + 4')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал Сосьедад» с 57 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 48 баллами идет девятой.