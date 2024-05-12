Кобелев: У «Краснодара» игрок два раза не может попасть в пустые ворота, а «Динамо» свои мячи забивает

Бывший главный тренер «Динамо»прокомментировал победу бело-голубых над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Сейчас за несколько туров до конца чемпионата первый вопрос, который возникает — это необходимость набрать три очка. С моей точки зрения, если команда выиграла, значит, она заслужила победу. Это и игра в обороне, и забитые мячи. Этим и отличается "Динамо" от "Краснодара" и "Зенита".

Если у "Краснодара" игрок два раза не может попасть в пустые ворота, то "Динамо" свои мячи забивает иногда фантастические. Соответственно, мы видим, что "Динамо" выигрывает свои матчи», — сказал Кобелев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилась на 15-е место.