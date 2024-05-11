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    Карпин: Дополнительное наказание Комарову? Убьем его, закопаем

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Рубина» (3:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «С чем связаны ошибки? С мастерством. Как раз желания и не хватало, мне кажется. В первом тайме — особенно.

    Комаров? Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет? Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет, — да, подвел. Он уже наказал сам себя», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    «Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице — 41 очко. «Ростов» находится на восьмой строчке — 40 очков.

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