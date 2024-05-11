Карпин: Дополнительное наказание Комарову? Убьем его, закопаем

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«С чем связаны ошибки? С мастерством. Как раз желания и не хватало, мне кажется. В первом тайме — особенно.

Комаров? Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет? Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет, — да, подвел. Он уже наказал сам себя», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице — 41 очко. «Ростов» находится на восьмой строчке — 40 очков.