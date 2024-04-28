«Аталанта» — «Эмполи»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Италиидома победиласо счетом 2:0.

В составе бергамасков голами отметились Марио Пашалич с пенальти и Адемола Лукман.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе команды из Бергамо и был заменен на 73-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Эмполи 2:0 Голы: 1:0 Марио Пашалич (пенальти) (42'), 2:0 Адемола Лукман (51') Аталанта: Марко Карнесекки, Берат Джимсити (Зеад Колашинац, 57'), Исак Хин, Джорджио Скальвини, Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери (Ханс Хатебур, 58'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Эдерсон, 57'), Алексей Миранчук (Теун Коопмейнерс, 73'), Адемола Лукман (Шарль Де Кетеларе, 84'), Эль Билал Туре Эмполи: Элия Каприле, Джузеппе Пеццелла, Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич (Либерато Кэкачей, 25'), Бартош Берешиньски, Николо Камбьяги, Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 62'), Юссеф Мале (Маттео Канчелльери, 75'), Альберто Грасси (Рэзван Марин, 62'), Эммануэль Гьяси, M'Baye Niang (Франческо Капуто, 62') Предупреждения: Себастьяно Луперто (24'), Виктор Коваленко (78'), Джорджио Скальвини (82')

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Аталанта» поднялась на шестое место в таблице Серии А с 57 очками, «Эмполи» с 31 баллом занимает 17-ю строчку.