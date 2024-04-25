Ван Дейк о неожиданном поражении «Ливерпуля»: Мы должны играть намного лучше

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 29-го тура АПЛ с(0:2).

«Мы оказались в такой ситуации, потому что были очень последовательны на протяжении всего сезона, даже несмотря на все травмы, которые у нас были. Пришедшие игроки выполнили свою работу, а молодые игроки внесли свой вклад, и, очевидно, мы находимся в хорошем положении.

Я думаю, никто в начале сезона никогда бы не подумал, что мы будем бороться за титул. Но мне всё равно, что кто-то говорит, сейчас мы здесь, и все мы должны играть намного лучше. Это звучит довольно просто, но всё начинается с борьбы, с желания побеждать в своих испытаниях и с уверенности в забитом голе», — приводит слова Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После поражения от «Эвертона» «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Вест Хэма» 27-го апреля.