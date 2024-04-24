Фомин: Победа легко точно не далась

Полузащитник московскоговысказался о победе в матче с(2:1).

«Победа легко точно не далась. Был очень сложный матч. Первый тайм выпали, второй получше провели, моменты забили. Раньше мы такие матчи упускали, могли вничью сыграть или проиграть, а сейчас вытерпели. Для нашей команды это большой шаг вперед. Такая победа, когда терпели, что‑то не получалось, но вырвали и заработали три очка.

Не всегда статистика приносит победу. Ждали свой шанс, это очень важная победа. Было тяжело, но три очка есть, игра забудется, а они останутся», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

«Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.