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    Фомин: Победа легко точно не далась

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    Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе в матче с «Оренбургом» (2:1).

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Победа легко точно не далась. Был очень сложный матч. Первый тайм выпали, второй получше провели, моменты забили. Раньше мы такие матчи упускали, могли вничью сыграть или проиграть, а сейчас вытерпели. Для нашей команды это большой шаг вперед. Такая победа, когда терпели, что‑то не получалось, но вырвали и заработали три очка.

    Не всегда статистика приносит победу. Ждали свой шанс, это очень важная победа. Было тяжело, но три очка есть, игра забудется, а они останутся», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

    «Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.

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