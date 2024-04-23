Чанов о матче ЦСКА — «Спартак»: Это дерби, которое не поддается футбольным законам

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 21-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«Это дерби, которое не поддаётся никаким футбольным законам. Тут неважно, кто на каком месте идёт. Ничего страшного, что у ЦСКА не будет трёх ведущих игроков. Появятся те, кто сможет их заменить.

По тому, как всё складывается, должен выиграть "Спартак", но, может, и не выиграет. Посмотрим, как всё сложится. Видно, что "Спартак" поднялся. Честно, рад за них, потому что команда была на распутье.

К сожалению, у ЦСКА сейчас нет полного состава, но дух живёт. Не знаю, кого поставит тренер, проблемы в обороне из-за карточек есть», — сказал Чанов Чемпионату.

Напомним, что матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25-го апреля в 20:30 мск. После 24-х туров армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 37 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (38 баллов).