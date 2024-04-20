Павлюченко назвал победителя этого розыгрыша Лиги чемпионов

Бывший нападающийи сборной Россиивысказался о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Когда смотрел "Манчестер Сити" — "Реал", я сказал, кто из них выиграет, тот возьмёт Лигу чемпионов. Получается, "Реал".

По тому, как "Боруссия" сыграла с "Атлетико", то я вижу "Боруссию" в финале. "ПСЖ" мне вообще не понравился ни в первом матче 1/4 финала, ни во втором. Но у них Мбаппе может хет-трик забить. В общем, тяжело давать прогноз. Непредсказуемый турнир», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

В полуфиналах между собой сыграют «ПСЖ» — «Боруссия» и «Реал» — «Бавария».