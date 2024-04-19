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    Мусаев: Не думаю о чемпионской гонке

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе в матче с «Факелом» (2:0).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Я доволен содержанием игры. Первый тайм был ярким, мы много комбинировали и создавали моменты. Очень важно, что команде удалось сыграть дисциплинированно в обороне. "Факел" такая команда, у которой всегда есть моменты, но мы сыграли аккуратно. Конечно, хотелось забить второй мяч раньше, чтобы успокоить игру. Но в целом, мы играли в футбол и комбинировали. Поздравил ребят, потому что это была не только победа, но и хорошее качество игры.

    У Виктора Са был не только эпизод с голом, он создал еще несколько моментов передачами под второй темп, хорошо работал под давлением и отрабатывал сзади. Это был хороший матч в его исполнении.

    Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное — это качество игры "Краснодара". В матче с "Факелом" оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше.

    Ну, это был самый ровный матч. В предыдущих играх иногда случались провалы, а с "Факелом" получился самый ровный матч с хорошей концентрацией и качеством», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

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    Таким образом, «Краснодар» смог набрать 46 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 26 пунктов и 11-я строчка.

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