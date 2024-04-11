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    «Виктория» и «Фиорентина» сыграли вничью в Лиге конференций

    «Виктория» — «Фиорентина»: счет матча 0:0, обзор

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    В первом матче 1/4 финала Лиги конференций чешская «Виктория» и итальянская «Фиорентина» не выявили сильнейшего.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Соперники не смогли реализовать все свои моменты и ушли с футбольного поля без забитых мячей — 0:0.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Виктория Пльзень — Фиорентина 0:0
    Виктория Пльзень: Лукаш Гейда, Вацлав Емелка, Лукаш Кальвах, Каду, Павел Шульц, Martin Jedlička, Robin Hranač, Radim Řeznik (Ян Палуска, 90'), Lukas Červ, Tomas Chorý (Ян Климент, 90'), Matěj Vydra (Ибрагим Траоре, 62') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Додо, Роландо Мандрагора, Артур Мело (Максим Лопес, 79'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 79'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 70'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 84'), Лукас Бельтран (Антонин Барак, 70') Предупреждения: Каду (16'), Radim Řeznik (72'), Жонатан Иконе (90'), Tomas Chorý (90 + 3')

    Ответная игра команд состоится 18 апреля во Флоренции.

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