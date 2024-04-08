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    Тюкавин: «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо»

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Согласен, что "Спартак" не наиграл даже на ничью в матче с "Динамо". Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно.

    Не считаю, что команда встала. Когда "Спартак" сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

    В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах.

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    • На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», — приводит слова Тюкавина Sport24.

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