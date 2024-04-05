Бригада Левникова обслужит матч 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

6 апреля (суббота)
«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Хральцов.
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
7 апреля (воскресенье)
ЦСКА — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.
«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Анатолий Цветнов.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.