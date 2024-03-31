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    «Акрон» избежал поражения в матче с «Нефтехимиком»

    «Нефтехимик» — «Акрон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Акрон» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1) в матче 25-го тура российской Первой лиги.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    В составе хозяев единственный гол забил Данила Емельянов на 81-й минуте. «Акрону» удалось сравнять счет на 89-й минуте Руслан Барт.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Данила Емельянов (81') Нефтехимик: Алексей Бердников, Алексей Герасимов, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Sitdikov M. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Danilin K., Dimoski B. Предупреждения: Артур Галоян (27'), Алексей Герасимов (67')

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе. «Акрон» — на 2-й позиции (42 балла).

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