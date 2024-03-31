«Нефтехимик» — «Акрон»: счет матча 1:1, обзор голов

В составе хозяев единственный гол забил Данила Емельянов на 81-й минуте. «Акрону» удалось сравнять счет на 89-й минуте Руслан Барт.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Акрон 1:0
Гол: 1:0 Данила Емельянов (81') Нефтехимик: Алексей Бердников, Алексей Герасимов, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Sitdikov M. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Danilin K., Dimoski B. Предупреждения: Артур Галоян (27'), Алексей Герасимов (67')
После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 34 очками в активе. «Акрон» — на 2-й позиции (42 балла).