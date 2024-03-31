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    «Жирона» вырвала победу у «Бетиса»

    «Жирона» — «Бетис»: счет матча 3:2 (1:1), обзор голов

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    В матче 30-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле одолела «Бетис» — 3:2.

    Кристиан Стуани
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    Кристиан Стуани

    На 36-й минуте счет с пенальти открыл Артем Довбик. В конце первого тайма счет сравнял Виллиан Жозе.

    На 65-й минуте Довбик оформил дубль после передачи Порту. Через 11 минут Виллиан Жозе забил свой второй мяч и сравнял счет в матче.

    Но вышедший на замену уругвайский ветеран Кристиан Стуани все-таки принес победу «Жироне» уже в добавленное время.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Бетис 3:2
    Голы: 1:0 Артем Довбик (пенальти) (36'), 1:1 Виллиан Жозе (45 + 4'), 2:1 Артем Довбик (65'), 2:2 Виллиан Жозе (76'), 3:2 Кристиан Стуани (90 + 2') Жирона: Пауло Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Кристиан Стуани, 82'), Дейли Блинд, Ян Коуту, Мигель Гутьеррес, Иван Мартин (Хуанпе, 90'), Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Янхель Эррера, 82'), Кристиан Португес, Артем Довбик (Валери Фернандес, 90') Бетис: Руи Силва, Абнер Винисиус (Хуан Миранда, 77'), Шади Риад (Сократис Папастатопулос, 46'), Херман Песселья, Пабло Форнальс, Иско, Родригес Гидо, Виллиан Жозе, Айосе Перес (Эсекьель Авила, 62'), Набиль Фекир (Вилльям Карвалью, 62'), Айтор Руйбаль Предупреждения: Иско (31'), Иван Мартин (41'), Шади Риад (45 + 1'), Эсекьель Авила (83'), Пабло Торре (88'), Янхель Эррера (90 + 5'), Пабло Форнальс (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Жирона» идет на третьем месте с 65 очками. «Бетис» (42) — седьмой.

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