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    Мартинес: К счастью, моя безголевая серия закончилась

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    Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал прерванную серию без голов за сборную Аргентины.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    В ночь с 26 на 27 марта Мартинес забил за национальную команду впервые за 17 матчей, отличившись в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).

    «Я старался не обращать внимания на это, но тем не менее в разговорах с близкими эта тема всё равно поднималась. К счастью, всё закончилось», — приводит слова Мартинеса журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

    До этого 26-летний Мартинес забивал за сборную Аргентины в матче с Гондурасом в сентябре 2022 года.

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