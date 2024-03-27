Мартинес: К счастью, моя безголевая серия закончилась

Форвард «Интера» и сборной Аргентиныпрокомментировал прерванную серию без голов за сборную Аргентины.

В ночь с 26 на 27 марта Мартинес забил за национальную команду впервые за 17 матчей, отличившись в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).

«Я старался не обращать внимания на это, но тем не менее в разговорах с близкими эта тема всё равно поднималась. К счастью, всё закончилось», — приводит слова Мартинеса журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

До этого 26-летний Мартинес забивал за сборную Аргентины в матче с Гондурасом в сентябре 2022 года.