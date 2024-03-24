ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мурат Гассиев5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году
  • 14:36
    • Мбаппе: Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024
  • 14:32
    • Источник: «Динамо» уволит Кудашова
    Все новости спорта

    Нико Уильямс о сборной Испании: Надеюсь, мы сможем подняться и выиграть чемпионат Европы

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Товарищеские матчи Сборная Испании Футбол Испании Сборная Колумбии Евро-2024
    Нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче против Колумбии (0:1).

    Нико Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс

    «Колумбия — это сборная, которая находится в отличной форме и поставила перед нами очень сложные задачи. Мы недовольны результатом, но такие матчи также помогают нам учиться на ошибках и подготовиться к чемпионату Европы.

    Помимо результата, в Лондоне были и положительные моменты. Трое игроков дебютировали в сборной, конкуренция растёт, это очень хорошо для команды. Никто не может расслабляться в сборной Испании и давать себе поблажку. В Испании подобрался хороший сплав молодёжи и ветеранов, но только будущее покажет, чего мы можем добиться.

  • Евро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовятся к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 20/03/2024

    • Мы будем работать над тем, чтобы болельщики и страна гордились командой. Надеюсь, мы сможем подняться и выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Уильямса AS.

    Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня, а заканчивается 14-го июля. Сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Италия с Эквадором?
  • Италия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры