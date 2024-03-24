Нико Уильямс о сборной Испании: Надеюсь, мы сможем подняться и выиграть чемпионат Европы

Нападающийиз Бильбао и сборной Испаниивысказался о поражении национальной команды в товарищеском матче против Колумбии (0:1).

«Колумбия — это сборная, которая находится в отличной форме и поставила перед нами очень сложные задачи. Мы недовольны результатом, но такие матчи также помогают нам учиться на ошибках и подготовиться к чемпионату Европы.

Помимо результата, в Лондоне были и положительные моменты. Трое игроков дебютировали в сборной, конкуренция растёт, это очень хорошо для команды. Никто не может расслабляться в сборной Испании и давать себе поблажку. В Испании подобрался хороший сплав молодёжи и ветеранов, но только будущее покажет, чего мы можем добиться.

Мы будем работать над тем, чтобы болельщики и страна гордились командой. Надеюсь, мы сможем подняться и выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Уильямса AS.

Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня, а заканчивается 14-го июля. Сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.