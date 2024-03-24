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    Экс-защитник «Сочи» Миладинович назвал самого сильного игрока, с кем выходил на поле

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    Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович, сейчас играющий за казахстанский «Тобол», поделился впечатлением об игре своего бывшего партнера Александре Кокорине.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кокорин тогда только вышел из тюрьмы и понимал, что ему надо собраться, подготовиться и показать лучшего себя. Так и получилось. Он помог команде сохранить прописку и ушёл в "Спартак".

    Про тюрьму над ним никто не шутил, мы же понимали, что ему может быть тяжело говорить об этом. Но могу сказать, что потенциально это самый сильный футболист, с которым я играл», — рассказал Миладинович в интервью «Чемпионату».

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    Александр Кокорин играл с Миладиновичем в «Сочи» во второй половине сезона-2019/2020. Он всего сыграл за команду 10 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста. Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис» (Лимасол).

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