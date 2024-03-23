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    Родриго: Я подвергся словесным оскорблениям в социальных сетях от многих аргентинцев

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии Скандалы
    Нападающий «Реала» и сборной России Родриго рассказал об оскорблениях, которые получил после матча 6-го тура отбора на ЧМ-2026 против Бразилии (0:1).

    Родриго
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    Родриго

    «Я подвергся словесным оскорблениям в социальных сетях от многих аргентинцев (речь идёт о матче 6-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором Аргентина обыграла Бразилию со счётом 1:0). Это была очень печальная ситуация, и она повлияла на меня.

    Мне было очень грустно. Но мы отследили все профили, с которых мне были отправлены оскорбления. Судя по всему, их оказалось много. Они были напуганы, когда в последние несколько дней получили судебные иски. Люди думают, что могут писать в социальных сетях всё, что захотят», — приводит слова Родриго Madrid Universal.

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