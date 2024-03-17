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    «Севилья» уступила «Сельте»

    «Севилья» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома проиграла «Сельте» со счетом 1:2.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    У победителей отличились Карлес Сайоль и Йерген Странн Ларсен. У хозяев единственный гол забил Юссеф Эн-Несири.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Сельта 1:2
    Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (18'), 1:1 Карлес Перес (72'), 1:2 Йёрген Странн Ларсен (78') Севилья: Эрьян Нюланд, Серхио Рамос, Кике Салас, Хесус Навас, Лукас Окампос (Сусо, 61'), Неманья Гудель (Adrià Pedrosa, 75'), Бубакари Сумаре, Оливер Торрес (Жоан Жордан, 75'), Маркос Акунья (Эрик Ламела, 89'), Юссеф Эн-Несири (Доди Лукебакио, 61'), Isaac Romero Сельта: Висенте Гуайта, Карлос Домингес (Жаилсон, 68'), Унай Нуньес (Франко Серви, 76'), Хавьер Манкильо (Карлес Перес, 28'), Оскар Мингуэза, Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Карл Старфельт, 68'), Йёрген Странн Ларсен, Яго Аспас, Жонатан Бамба, Hugo Alvarez (Дамиан Родригес, 76') Предупреждения: Серхио Рамос (29'), Маркос Акунья (29'), Хесус Навас (56'), Бубакари Сумаре (90 + 3')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Сельта» в таблице испанского чемпионата до одного очка сократила отставание от «Севильи», занимающей 15-е место.

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