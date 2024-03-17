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    Лунев: Мог перейти в «Ньюкасл», но отказался

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    Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев признался, что у него была возможность продолжить карьеру в «Ньюкасле».

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Хотел бы поиграть в Англии. Был вариант, когда находился в "Байере". Один знакомый говорил, что есть возможность поехать в "Ньюкасл", быть там третьим или четвертым вратарем.

    У них есть основной Поуп, Дубравка. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом», — сказал Лунев в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

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    • Напомним, Лунев вошел в состав сборной России на мартовские матчи против Сербии и Парагвая.

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