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    «Сокол» обыграл махачкалинское «Динамо» с минимальным счетом

    «Сокол» — «Динамо» Махачкала: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Сокол» на своем поле одолел махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

    «Сокол»
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    «Сокол»

    Единственный гол в этом матче забил нападающий хозяев Артём Максименко на 37-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Динамо-Махачкала 1:0
    Гол: 1:0 Александр Максименко (37') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Владлен Бабаев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Касинтура, Volk D., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z., Zinovich K. Предупреждения: Zabelin P. (45'), (68')

    После этого матча «Сокол» занимает 15-е место в таблице Первой лиги с 23 очками в активе. Махачкалинское «Динамо» сохраняет лидерство в чемпионате (37 баллов).

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