«Райо Вальекано» — «Кадис»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 27-го тура испанской Примерыне смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Оба мяча были забиты уже в концовке встречи. На гол Флориана Лежена на 89-й минуте гости ответили точным ударом Хави Эрнандеса на 13-й компенсированной минуте.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Кадис 1:1 Голы: 1:0 Флорьян Лежён (89'), 1:1 Хавьер Эрнандес (90 + 13') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Мигель Крешпу да Силва (Хорхе де Фрутос, 56'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 82'), Альваро Гарсия, Иси Паласон (Кике Перес, 90'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 56'), Рауль Де Томас (Радамель Фалькао, 82') Кадис: Херемиас Ледесма, Хавьер Эрнандес, Виктор Чуст, Хорхе Мере, Исаак Карселен, Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 90'), Рубен Алькарас, Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 82'), Хуанми (Крис Рамос, 82'), Рубен Собрино (Иван Алехо, 86'), Romenigue Kouame (Гонсало Эскаланте, 87') Предупреждения: Мигель Крешпу да Силва (43'), Иван Алехо (90 + 5')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Райо Вальекано» с 26 очками остался на 15-м месте. У «Кадиса» 19 очков и восемнадцатая строчка.