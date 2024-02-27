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    Гвардиола высмеял победу «Ливерпуля» в Кубке английской лиги

    Футбол Манчестер Сити Ливерпуль Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе «Ливерпуля» в финале Кубка английской лиги.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В решающем матче «Ливерпуль» выиграл у «Челси» (1:0) благодаря голу Вирджила ван Дейка за несколько минут до завершения овертайма.

    «Помню, когда я приехал в Англию, Брайан Кидд (бывший ассистент Гвардиолы в "Манчестер Сити" — прим.) сказал мне: "Не обращай внимания на Кубок лиги, играй молодыми футболистами, это никого не волнует".

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    • Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил, что этот турнир не имеет значения. Я не знаю, что случилось в последние годы. Сейчас это выглядит как финал другого соревнования, правда!», — приводит слова Гвардиолы GOAL.

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