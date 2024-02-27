Гвардиола высмеял победу «Ливерпуля» в Кубке английской лиги

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о победев финале Кубка английской лиги.

В решающем матче «Ливерпуль» выиграл у «Челси» (1:0) благодаря голу Вирджила ван Дейка за несколько минут до завершения овертайма.

«Помню, когда я приехал в Англию, Брайан Кидд (бывший ассистент Гвардиолы в "Манчестер Сити" — прим.) сказал мне: "Не обращай внимания на Кубок лиги, играй молодыми футболистами, это никого не волнует".

Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил, что этот турнир не имеет значения. Я не знаю, что случилось в последние годы. Сейчас это выглядит как финал другого соревнования, правда!», — приводит слова Гвардиолы GOAL.