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    Симеоне: Мы хорошо сыграли с «Интером»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги после поражения от «Интера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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    «Мы выступили довольно хорошо. Мы были близки к тому, что планировали сделать сегодня. Мы должны были блокировать очень хорошие атаки, которые создавал нам "Интер". В конце концов они воспользовались многими моментами, когда мы теряли мяч в контратаках, и создавали хорошие моменты для взятия ворот.

    Мы должны продолжать совершенствоваться, продолжать выигрывать дуэли, продолжать бежать с большей интенсивностью и совершенствоваться. И это даст свои плоды, я уверен», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

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