Тренер «Эвертона» Дайч: Сделали всё возможное, чтобы не проиграть «Кристал Пэлас»

Наставник «Эвертона»высказался о результате матча 25-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

«В первом тайме нас не было на поле, а соперник был командой с новым тренером, сидящим на скамейке запасных. У них было некоторое преимущество — мне показалось, что они играли хорошо. Мы были слишком робки и слишком часто делали всё не так, как было нужно.

Во втором тайме нам удалось сделать больше. Думаю, могли прибавить ещё, но всё-таки мы играли с сильным соперником. "Кристал Пэлас" забил хороший гол, но во втором тайме мы играли намного лучше. В какой-то степени я даже разочарован, потому что хочется побеждать в таких матчах, но и проигрывать не хочется тоже. А сегодня мы сделали всё возможное, чтобы не проиграть», — приводит слова Дайча официальный сайт «Эвертона».

Календарь и таблица АПЛ

После 25 туров АПЛ «Эвертон» идет 17-м в таблице, набрав 20 очков.