Энрике о чемпионате Франции: Это гораздо более сложная лига, чем я думал

Главный тренервысказался об уровне чемпионата Франции, а также о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Может ли ПСЖ пробить свой потолок в Лиге чемпионов? Да, без сомнения. В лиге главное — последовательность. В Кубке каждый матч — это финал. Мы знаем, в чём мы могли бы быть лучше, но время покажет, куда мы движемся.

Мы занимаем первое место в лиге, у нас хорошие соперники, такие как "Ланс", "Лилль", "Брест", "Монако" и "Ницца". Это гораздо более сложная лига, чем я думал. Я доволен тем, что мы делаем», — приводит слова Энрике журналист Эдриан Гренье.

После 20-и туров ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 47-ю очками в активе. По итогам группового этапа Лиги чемпионов парижане заняли 2-е место, уступив лидерство дортмундской «Боруссии».