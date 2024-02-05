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    Нобоа объяснил, почему уехал из России

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    Экс-игрок «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возвращение в эквадорский клуб «Эмелек».

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Сложилась такая ситуация. Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину.

    Счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили. Здесь всегда добрые болельщики, полный стадион! Именно "Эмелек" дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура», — цитирует Нобоа «СЭ».

    За южан Нобоа выступал с 2019 года. Также в России он играл за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».

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