Нобоа объяснил, почему уехал из России

Экс-игрок «Сочи»прокомментировал возвращение в эквадорский клуб «Эмелек».

«Сложилась такая ситуация. Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину.

Счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили. Здесь всегда добрые болельщики, полный стадион! Именно "Эмелек" дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура», — цитирует Нобоа «СЭ».

За южан Нобоа выступал с 2019 года. Также в России он играл за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».