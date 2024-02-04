«Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 20-го тура немецкой Бундеслигисыграли вничью 2:2.

На голы Максимилиана Байера и Гриши Промеля хозяева ответили точными ударами Ловро Майера, который отметился дублем.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Хоффенхайм 2:2 Голы: 0:1 Максимилиан Байер (6'), 1:1 Ловро Майер (58'), 1:2 Гриша Прёмель (66'), 2:2 Ловро Майер (пенальти) (70') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Йоаким Мехле (Боте Баку, 55'), Себастиан Борнау, Моритц Йенц, Рожерио, Максимилиан Арнольд, Астер Вранкс (Ловро Майер, 55'), Кевин Паредес, Вацлав Черны (Маттиас Сванберг, 46'), Кевин Бехренс (Dzenan Pejcinovic, 84'), Йонас Винд Хоффенхайм: Оливер Бауман, Стэнли Нсоки, Джон Брукс, Озан Кабак, Павел Кадержабек, Гриша Прёмель, Антон Стах, Умут Тохумджу (Роберт Сков, 65'), Ваутер Вегорст (Ила Бебу, 65'), Максимилиан Байер (Мариус Бюльтер, 90'), Андрей Крамарич (Bambase Conte, 86') Предупреждения: Озан Кабак (57'), Стэнли Нсоки (69'), Моритц Йенц (90 + 2'), Джон Брукс (90 + 2'), Ловро Майер (90 + 6')

Календарь и таблица Бундеслиги

После этой игры «Хоффенхайм» имеет в своем активе 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Вольфсьурга» 23 балла и одиннадцатая строчка.